Происшествия 03.07.2023 в 13:57
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Река вышла из берегов: проезд к двум селам в Джидинском районе ограничен
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня, 3 июля, в реках Бурятии отметили подъем воды. Это коснулось и реки Джида – она поднялась на 38 см, в связи с чем в районе пришлось ввести режим повышенной готовности.
Районные силы и средства привели в повышенную готовность. Организованы мониторинг уровня воды в реках и опасности подтопления населённых пунктов. Кроме того, ведется мониторинг электросетей в зонах возможного подтопления, а также работа по определению объездных путей и дорог на возможных участках подтопления.
«Ограничен проезд к селам Тохой и Укыр-Челон. Запланирован выезд рабочей группы администрации района для оценки обстановки»,
- сообщают в группе «Джида-инфо 24/7».
Фото: Джида-инфо 24/7