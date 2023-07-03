Происшествия 03.07.2023 в 13:57

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

Река вышла из берегов: проезд к двум селам в Джидинском районе ограничен
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

Сегодня, 3 июля, в реках Бурятии отметили подъем воды. Это коснулось и реки Джида – она поднялась на 38 см, в связи с чем в районе пришлось ввести режим повышенной готовности.

«Ограничен проезд к селам Тохой и Укыр-Челон. Запланирован выезд рабочей группы администрации района для оценки обстановки»,

 - сообщают в группе «Джида-инфо 24/7».
Районные силы и средства привели в повышенную готовность. Организованы мониторинг уровня воды в реках и опасности подтопления населённых пунктов. Кроме того, ведется мониторинг электросетей в зонах возможного подтопления, а также работа по определению объездных путей и дорог на возможных участках подтопления.

Фото: Джида-инфо 24/7

Теги
наводнение джидинский район река

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