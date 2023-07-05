В Улан-Удэ телеграм-бот помог выйти на пьяного водителя

Ночью 28 июня в телеграм-чат автоинспекторов Бурятии пришло сообщение о том, что со стороны Левого берега в направлении центра города движется автомобиль «Тойота Алион», водитель которого, скорее всего,пьян. Ближайший экипаж ДПС выехал в указанное место.

«За рулем полицейские обнаружили 34-летнего водителя, результат освидетельствования которого показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,33 мг/л. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КРФ об АП. Автомобиль улан-удэнца перемещен на специализированную штрафстоянку»,

- рассказали в МВД Бурятии.



Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам. Как отмечают в сообщении, жители все чаще обращаются к специальному сервису Госавтоинспекции по пресечению опасных нарушений ПДД – телеграм-боту @gibdd03_bot.

Напомним, сервис по приему анонимных сообщений о пьяных лихачах заработал в Улан-Удэ в начале года. Через бот сообщения автоматически поступают в чат госавтоинспекторов для оперативного реагирования. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются на условиях анонимности.



Фото: скриншот из видео