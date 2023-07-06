Происшествия 06.07.2023 в 11:29

В Улан-Удэ поселок Забайкальский остался без воды из-за сломанной трубы

Это уже вторая крупная коммунальная авария за сутки
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ поселок Забайкальский остался без воды из-за сломанной трубы

Накануне, 5 июля, в Улан-Удэ произошло две крупные аварии на сетях водоснабжения. Вчера вечером организация «Байкальская строительная компания» проводила земляные работы при возведении моста через ручей, в результате чего, повредила магистральный водовод - участок полиэтиленового трубопровода, диаметром 225 мм, сообщили в МУП «Водоканал». 

В зоне отключения находятся 52 частных дома в мкрн Забайкальский, пять многоквартирных домов и три социально значимых объекта - школа, котельная и детский сад. Ремонтные бригады «Водоканала» работают над устранением аварийной ситуации с 16:00 вчерашнего дня. Ситуация усложняется тем, что подготовленный котлован находится недалеко от русла протекающего там ручья.

«На протяжении двух месяцев мы проводили выездные совещания с представителями подрядной организации. Строительная компания знала о том, что там, где планировалось проведение земляных работ, находится водовод. В настоящее время продолжаются попытки откачать воду из котлована, уже обнаружено место повреждения трубопровода. Работы по откачке проводятся фактически вручную, так как мелкий речной песок из ручья забивает помпу и илосос»,

- рассказал заместитель главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.
«Водоканал» принял экстренное решение об организации схемы временного водовода. На аварийном участке уже проводится подготовка. Подвоз воды организован. Для уточнения местонахождения автоцистерны необходимо обращаться в аварийную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.

В Улан-Удэ ТГК-14 повредила водопровод на Гагарина
05.07.2023 в 17:54
Как сообщал «Номер один», вчера в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступила заявка о том, что подрядной организацией ПАО «ТГК-14» при производстве земляных работ на сетях теплоснабжения по улице Гагарина, 73б повреждена чугунная водопроводная труба.



Фото: Администрация Улан-Удэ

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коммунальная авария вода водоканал

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