В Улан-Удэ идеально чистые кроссовки во время дождя выдали воришку

Накануне в Советском районе Улан-Удэ произошла весьма анекдотичная кража. Днем наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил троих бегущих человек на парковке торгового центра. Решив выяснить, что случилось и нужна ли помощь, росгвардейцы остановили бегущую троицу. Оказалось, двое улан-удэнцев оказались работниками магазина, а третий юноша пытался похитить оттуда товар.

«Придя в магазин для установления обстоятельств произошедшего, старший группы задержания Росгвардии обратил внимание на обувь злоумышленника. Кроссовки на парне были новые и чистые, несмотря на дождь. В ходе разговора молодой человек признался, что эти кроссовки он украл днем ранее в спортивном магазине неподалеку»,

- сообщили в Росгвардии Бурятии.



Задержанного 20-летнего уроженца Кяхтинского района доставили в отдел полиции. Молодой человек перебивается в Улан-Удэ случайными заработками, нигде не учится и не работает, ранее судим за имущественные преступления. По факту кражи кроссовок возбуждено уголовное дело.





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