Происшествия 06.07.2023 в 16:30

В Бурятии 15-летний подросток перевернулся на автомобиле

С различными травмами школьника доставили в больницу
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 15-летний подросток перевернулся на автомобиле

5 июля в 1:30 ночи в Заиграевском районе около села старая Курба легковой автомобиль опрокинулся в кювет. За рулём авто оказался подросток 15 лет. С различными травмами его доставили в лечебное учреждение, после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.

«Уважаемые родители, напоминаем о важности ответственности за детей, просьба проводить беседы о вреде алкоголя и недопустимости управления транспортными средствами без прав, тем более в алкогольном опьянении», 

- обратились врачи Территориального центра медицины катастроф.

Фото: ТЦМК РБ

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июля

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