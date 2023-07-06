Происшествия 06.07.2023 в 16:30
В Бурятии 15-летний подросток перевернулся на автомобиле
С различными травмами школьника доставили в больницу
Текст: Евгения Гармаева
5 июля в 1:30 ночи в Заиграевском районе около села старая Курба легковой автомобиль опрокинулся в кювет. За рулём авто оказался подросток 15 лет. С различными травмами его доставили в лечебное учреждение, после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.
«Уважаемые родители, напоминаем о важности ответственности за детей, просьба проводить беседы о вреде алкоголя и недопустимости управления транспортными средствами без прав, тем более в алкогольном опьянении»,Фото: ТЦМК РБ
- обратились врачи Территориального центра медицины катастроф.
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