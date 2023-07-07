Происшествия 07.07.2023 в 12:33

В районе Бурятии лошадь лягнула пятилетнего малыша

Ребенок получил тяжелые травмы, его срочно эвакуировали в Улан-Удэ
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии лошадь лягнула пятилетнего малыша

5 июля в районе республики произошло несчастье - лошадь лягнула пятилетнего ребенка. Малыш получил тяжелые травмы, его доставили в Центральную районную больницу, где врачи экстренно прооперировали маленького жителя.

«На следующий день авиамедицинской бригадой Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия, с использованием санитарно-авиационного транспорта, обеспеченным медицинским модулем, ребенок успешно эвакуирован в город Улан-Удэ для получения дальнейшего лечения», 

- сообщают в ТЦМК.
Врачи обращаются к жителям с просьбой внимательнее присматривать за детьми.

 

Фото: ТЦМК

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