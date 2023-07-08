В Улан-Удэ горел дом по ул.Путейская

Сегодня, 8 июля, в первой половине дня произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Путейская. На место происшествия незамедлительно направили расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в квартире. Работало звено газодымозащитной службы. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 20 человек. Предварительно пострадавших нет. Причина загорания уточняется.

Всего к тушению пожара привлекли 21 человека личного состава и шесть единиц техники.

На данный момент пожар ликвидирован на площади 2 кв.м. Пострадавших нет.



Фото: ГУ МЧС России по РБ