В Улан-Удэ горел дом по ул.Путейская
Возгорание произошло в одной из квартир
Сегодня, 8 июля, в первой половине дня произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Путейская. На место происшествия незамедлительно направили расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в квартире. Работало звено газодымозащитной службы. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 20 человек. Предварительно пострадавших нет. Причина загорания уточняется.
Всего к тушению пожара привлекли 21 человека личного состава и шесть единиц техники.
На данный момент пожар ликвидирован на площади 2 кв.м. Пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС России по РБ