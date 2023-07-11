В районе Бурятии вандалы проехались на автомобиле по дорожкам строящегося парка

В Муйском районе в поселке Таксимо случилась неприятная ситуация. В ночное время с 9 на 10 июля в новом парке произошел акт вандализма. Неизвестные лица на автомобиле катались по дорожкам, которые только начали строить.

«Парк был задуман как место для отдыха наших жителей. Такие акты вандализма недопустимы и несут серьезные последствия для всего нашего общества. В то время, когда мы стремимся к развитию нашего поселка, подобное поведение только замедляет прогресс и делает бесполезными принятые усилия по благоустройству территорий. Мы призываем всех, кто обладает какой-либо информацией об этом инциденте, обратиться в администрацию района. Сотрудничество поможет нам найти и привлечь виновных к ответственности»,

- пишут в МО «Муйский район».



Кроме того, в администрации призывают жителей быть неравнодушными к подобному хулиганству.



«Если вы станете свидетелем подобного поведения или заметите что-то подозрительное, не стесняйтесь сообщить об этом в администрацию и полицию. Давайте вместе позаботимся о нашем поселке и его будущем. У нас есть силы и ресурсы, чтобы справиться с подобными проблемами. Давайте не допустим, чтобы несколько людей разрушили то, что все мы создаем вместе»,

- добавляют в сообщении.



Фото: МО "Муйский район"