Происшествия 11.07.2023 в 13:49
В районе Бурятии река Селенга затопила дорогу в районе моста
Жителей просят воздержаться от поездок в этой местности
Текст: Евгения Гармаева
Селенга затопила дорогу в Джидинском районе. В связи с повышением уровня воды в реке Селенга произошел перелив через дорожное полотно между мостом автомобильной дороги Енхор-Цаган-Усун и мостом Кяхтинского района.
«Просим жителей района воздержаться от поездок в Кяхтинский район через Цаган-Усунский мост»,
- сообщили в администрации Джидинского района.
Как сообщал «Номер один», за ночь уровень воды в реке Селенга поднялся на 12 см.
В Улан-Удэ до выхода Селенги на пойму осталось 35 см
11.07.2023 в 10:09
Фото: администрация МО "Джидинский район"
Тегипотоп джидинский район