В районе Бурятии река Селенга затопила дорогу в районе моста

Селенга затопила дорогу в Джидинском районе. В связи с повышением уровня воды в реке Селенга произошел перелив через дорожное полотно между мостом автомобильной дороги Енхор-Цаган-Усун и мостом Кяхтинского района.



«Просим жителей района воздержаться от поездок в Кяхтинский район через Цаган-Усунский мост»,

- сообщили в администрации Джидинского района.



Как сообщал «Номер один», за ночь уровень воды в реке Селенга поднялся на 12 см.







Фото: администрация МО "Джидинский район"