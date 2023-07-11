Общество 11.07.2023 в 10:09
В Улан-Удэ до выхода Селенги на пойму осталось 35 см
К слову, вечером обещают осадки
Текст: Евгения Гармаева
Уровень реки Селенга вновь повысился. Как сообщили в администрации города, со вчерашнего дня воды в реке прибавилось на 12 см, сейчас ее уровень составляет уже 195 см. На реке Уда уровень вод составляет 141 см – за сутки прибавилось 5 см.
При этом, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне воды в реках Селенга и Уда в 230 см.
Как сообщал «Номер один», сегодня синоптики прогнозировали грозу с кратковременным дождем.
В Бурятии дожди не отступают
10.07.2023 в 15:44
Фото: Номер один
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