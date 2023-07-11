В Бурятии из запертой квартиры вызволили больную 70-летнюю бабушку

Вечером,10 июля, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратилась жительница Гусиноозерска. Она рассказала, что в запертой квартире находится ее мать 1953 года рождения. Пожилая женщина не выходит на связь и не открывает дверь, и ей, возможно, нужна медицинская помощь.

«В одной из комнат, на кровати была обнаружена женщина в тяжёлом состоянии. Спасатели БРПСС помогли врачам транспортировать женщину в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Спасённая женщина с подозрением на инсульт была госпитализирована в центральную районную больницу»,

- сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Спасатели БРПСС приехали на место и в присутствии родственника и сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли запертую дверь.Спасатели призывают жителей быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, в особенности, к пожилым людям и жителям с ограниченными возможностями.