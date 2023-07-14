Происшествия 14.07.2023 в 15:42

В Улан-Удэ кондуктор трамвая в третий раз попался на наркотиках

Мужчину осудили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ кондуктор трамвая в третий раз попался на наркотиках

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Улан-Удэ, попавшегося на приобретении, хранении и потреблении наркотиков.

54-летний кондуктор трамвая в столице Бурятии в третий раз понесет наказание по части 1 статьи 228 УК РФ - незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Как следует из материалов дела, мужчина в пригородном поселке зимой 2023 года собрал верхушечные части дикорастущей конопли, а затем сделал из нее гашишное масло. «Продукт» мужчина делал прямо в поле. Часть полученного масла он сразу употребил.

После этого с изготовленной «химкой» и остатками конопли он поехал домой на маршрутке. Дома он решил вновь сделать гашишное масло.

Соседи, почувствовав характерные запахи, вызвали полицию. Когда сотрудники полиции прибыли на место, мужчина сразу им во всем признался. Дома у горожанина нашли остатки высушенной конопли общим весом 25 гр и гашишное масло. Проведенное освидетельствование показало, что горожанин действительно принимал наркотические вещества – в анализах у него обнаружили метаболит тетрагидроканнабиола.

Отметим, ранее мужчина уже два раза был судим по ст.228 УК РФ. Первое преступление он совершил в 2014 году – тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Спустя два года он вновь попался на употреблении наркотиков, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако тяга к наркотикам так и не исчезла, на путь исправления мужчина не встал.

На этот раз Октябрьский районный суд с учётом позиции прокурора приговорил горожанина к одному году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


Фото: "Номер один"

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трамвай наркотик суд

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