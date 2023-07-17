В Улан-Удэ пропал мужчина, страдающий психическим расстройством

В Улан-Удэ полиция разыскивает 38-летнего Виталия Баранова. Утром 20 июня мужчина ушел из дома, расположенного в проезде Промышленном, и до настоящего времени не вернулся. Ранее уходил. Заявление о его пропаже поступило от родственников 7 июля.Страдает психическим расстройством.Приметы: европейской внешности, на вид 40 лет, рост около 160 см, волосы темные, глаза карие, среднего телосложения;Был одет в футболку и кроссовки белого цвета, синие джинсы.При наличии какой-либо информации о пропавшем гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9021) 60-02-58, 8 (983) 535-60-91 или 102.