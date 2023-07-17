В Улан-Удэ пьяный водитель пытался сбежать от полиции

«Указанный автомобиль автоинспекторы обнаружили на ул. Кундо и потребовали, чтобы водитель остановиться. Однако мужчина проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. В течение нескольких минут нарушитель пытался уйти от погони и создавал опасные ситуации на дороге. Тогда полицейские поняли: гражданин пытается доехать до дома, чтобы бросить автомобиль и скрыться бегством, что он в районе ул. Воронежской и сделал. Однако далеко убежать мужчина не смог ­ его задержал инспектор», - рассказали в МВД.







Как выяснилось, 34-летний нетрезвый улан-удэнец водительских прав не имел. Ранее он уже задерживался за вождение в состоянии опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.









В Улан-Удэ бдительные граждане продолжают сигнализировать в Госавтоинспекцию о пьяных водителях. Как сообщили в МВД Бурятии, очередной нарушитель был задержан благодаря сообщению в телеграм-бот @gibdd03_bot.Очевидцы рассказали, что в микрорайоне Стеклозавод на ул. Хрустальной движется автомобиль «Тойота Пробокс», водитель которого, предположительно, пьян. На место выехал экипаж ДПС.Фото и видео: МВД Бурятии