Происшествия 17.07.2023 в 15:12

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался сбежать от полиции

О нарушителе сообщили неравнодушные граждане (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался сбежать от полиции
В Улан-Удэ бдительные граждане продолжают сигнализировать в Госавтоинспекцию о пьяных водителях. Как сообщили в МВД Бурятии, очередной нарушитель был задержан благодаря сообщению в телеграм-бот @gibdd03_bot.

Очевидцы рассказали, что в микрорайоне Стеклозавод на ул. Хрустальной движется автомобиль «Тойота Пробокс», водитель которого, предположительно, пьян. На место выехал экипаж ДПС.

«Указанный автомобиль автоинспекторы обнаружили на ул. Кундо и потребовали, чтобы водитель остановиться. Однако мужчина проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. В течение нескольких минут нарушитель пытался уйти от погони и создавал опасные ситуации на дороге. Тогда полицейские поняли: гражданин пытается доехать до дома, чтобы бросить автомобиль и скрыться бегством, что он в районе ул. Воронежской и сделал. Однако далеко убежать мужчина не смог ­ его задержал инспектор», - рассказали в МВД.

Как выяснилось, 34-летний нетрезвый улан-удэнец водительских прав не имел. Ранее он уже задерживался за вождение в состоянии опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.



Фото и видео: МВД Бурятии
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