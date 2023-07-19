В ДТП на трассе в Бурятии пострадали сразу 9 человек

Как сообщили в ГИБДД, около 8 часов вечера в Улан-Удэ 39-летняя водитель автомобиля «Мазда» в районе дома №56 в поселке сбила 10-летнего велосипедиста. В результате наезда мальчик получил травмы и был доставлен в ДРКБ.





Сегодня ночью в Улан-Удэ 52-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» в районе дома №16 на проспекте Автомобилистов не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.





За прошедшие сутки на дорогах Бурятии произошло несколько ДТП с пострадавшими.В Селенгинском районе около 23 часов на трассе Улан-Удэ – Кяхта 46-летняя водитель автомобиля «Сузуки» столкнулась с «Тойотой Камри» под управлением 39-летней женщины. В результате ДТП водители и 7 пассажиров машин получили ушибы и ссадины. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.Фото: ГИБДД Бурятии