В Бурятии мошенник обманул мошенницу

«Подсобным хозяйством женщина так и не обзавелась. По предварительным данным, большую часть полученных денег, она, будучи обманутой, перевела мошеннику, с которым познакомилась в Интернете. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась», - рассказали в полиции.







Полиция Закаменского района возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы райцентра. Женщину подозревают по ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».Как сообщили в МВД Бурятии, горожанка в декабре 2021 года в отделении банка оформила потребительский кредит на сумму 400 тысяч рублей якобы на дальнейшее развитие своего подсобного хозяйства. Женщина рассказала банкирам, что планирует выращивать на забой крупный рогатый скот для последующей продажи мяса предпринимателям и в иные организации. Она отметила, что в настоящий момент получает прибыль от своей хозяйственной деятельности в размере 40 тысяч рублей ежемесячно. В действительности же, коров и лошадей проживающая в благоустроенной квартире жительница Закаменска не содержала, а ее доход составляла лишь пенсия – 17 тысяч рублей.С момента оформления финансовых обязательств горожанка внесла три первых платежа из заемных средств, после чего перестала платить по кредиту.В МВД напоминают, что хищение средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений влечет уголовную ответственность. Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи – арест на срок до четырех месяцев.Фото: «Номер один»