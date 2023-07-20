В Бурятии снова возникли лесные пожары из-за сухих гроз

За прошедшие сутки в Бурятии возникли два лесных пожара в Иволгинском и Баргузинском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, их причиной стала сухая гроза.«В Иволгинском районе в 13-ти километрах от населенного пункта местные жители увидели выброс дыма на горе и сообщили в Оронгойское лесничество. Благодаря слаженной работе личного состава возгорание локализовано. В Баргузинском районе также оперативно сработала группировка, участвующая в тушении лесного пожара, он был ликвидирован в течение четырех часов», - рассказали в РАЛХе.На пожарах работали 76 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила более 3 га.На утро 20 июля продолжаются работы по тушению локализованного очага в Иволгинском районе.Фото: РАЛХ