В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика едва не устроил ДТП

Как рассказали в МВД Бурятии, в чат-бот @gibdd03_bot пришло сообщение о том, что на ул. Шевченко в Улан-Удэ пьяный водитель грузовика «Ниссан Атлас» чуть не совершил столкновение с другим автомобилем. Для отработки сообщения на место был направлен экипаж ДПС. Нарушителя задержали.«За рулем грузовика находился 47-летний житель Иволгинского района с признаками опьянения. Результат его освидетельствования показал 1,54 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчина уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. Он объяснил автоинспекторам, что «сел за руль, чтобы поставить автомашину на стоянку». За повторное нарушение ему грозит уже уголовная ответственность», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, с начала года по сообщениям очевидцев сотрудники ГИБДД задержали уже более 40 пьяных водителей.Фото: «Номер один»