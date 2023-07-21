Происшествия 21.07.2023 в 12:47

В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика едва не устроил ДТП

Нетрезвого автомобилиста задержали благодаря сообщению очевидцев
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика едва не устроил ДТП
Как рассказали в МВД Бурятии, в чат-бот @gibdd03_bot пришло сообщение о том, что на ул. Шевченко в Улан-Удэ пьяный водитель грузовика «Ниссан Атлас» чуть не совершил столкновение с другим автомобилем. Для отработки сообщения на место был направлен экипаж ДПС. Нарушителя задержали.

«За рулем грузовика находился 47-летний житель Иволгинского района с признаками опьянения. Результат его освидетельствования показал 1,54 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчина уже задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. Он объяснил автоинспекторам, что «сел за руль, чтобы поставить автомашину на стоянку». За повторное нарушение ему грозит уже уголовная ответственность», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, с начала года по сообщениям очевидцев сотрудники ГИБДД задержали уже более 40 пьяных водителей.

Фото: «Номер один»
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