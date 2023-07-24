Происшествия 24.07.2023 в 09:44
В Улан-Удэ к тепломагистрали №3 подключают первое уголовное дело
Прокуратура выявила, что работы на объекте идут с отставание от графика
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии держит на контроле ход масштабной реконструкции тепломагистрали №3 в Улан-Удэ. Как сообщили в надзорном ведомстве, на днях на объекте побывал прокурор Железнорожного района Улан-Удэ Аркадий Доржиев.
«В связи с выявленным фактом отставания от графика исполнения обязательств по контракту прокурор района внес представления руководителям МУ «Комитет по строительству», МКУ «Улан-Удэстрой заказчик» и ООО «ПСК «Развитие». Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа. Кроме того, прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица субподрядной организации, отказавшейся от выполнения работ по договору», - рассказали в прокуратуре.
Напомним, в Улан-Удэ сейчас реализуют два проекта по ремонту и развитию теплотрассы №3. Один посвящен доведению теплотрассы до микрорайона Стеклозавод (с закрытием четырех малоэффективных малых котельных), другой предполагает расширение мощности традиционного, построенного при СССР основного участка теплотрассы. По второму проекту (его стоимость 1,1 млрд. рублей) работы осложнились аварией на заводе, который производит трубы большого диаметра. Оплаченные трубы не поступили вовремя. Партию труб ждали еще в июне.
Вернуть тысячам жителей Железнодорожного района горячую воду, которую отключили еще с мая, власти обещают к 20 августа.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В связи с выявленным фактом отставания от графика исполнения обязательств по контракту прокурор района внес представления руководителям МУ «Комитет по строительству», МКУ «Улан-Удэстрой заказчик» и ООО «ПСК «Развитие». Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа. Кроме того, прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица субподрядной организации, отказавшейся от выполнения работ по договору», - рассказали в прокуратуре.
Напомним, в Улан-Удэ сейчас реализуют два проекта по ремонту и развитию теплотрассы №3. Один посвящен доведению теплотрассы до микрорайона Стеклозавод (с закрытием четырех малоэффективных малых котельных), другой предполагает расширение мощности традиционного, построенного при СССР основного участка теплотрассы. По второму проекту (его стоимость 1,1 млрд. рублей) работы осложнились аварией на заводе, который производит трубы большого диаметра. Оплаченные трубы не поступили вовремя. Партию труб ждали еще в июне.
Вернуть тысячам жителей Железнодорожного района горячую воду, которую отключили еще с мая, власти обещают к 20 августа.
Фото: мэрия Улан-Удэ