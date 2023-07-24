Мужчина утонул на озере в Бурятии

Вечером 23 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере Ульто в Муйском районе утонул 48-летний мужчина.Вскоре тело погибшего нашли местные жители. Его передали полицейским, которые сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.Фото: МЧС Бурятии