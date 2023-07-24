Происшествия 24.07.2023 в 10:14
Мужчина утонул на озере в Бурятии
Тело погибшего уже найдено и передано полиции
Текст: Константин Воронов
Вечером 23 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере Ульто в Муйском районе утонул 48-летний мужчина.
Вскоре тело погибшего нашли местные жители. Его передали полицейским, которые сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото: МЧС Бурятии
Вскоре тело погибшего нашли местные жители. Его передали полицейским, которые сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото: МЧС Бурятии
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