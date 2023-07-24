Происшествия 24.07.2023 в 11:18

В Бурятии молодых покорителей Пика Любви пришлось снимать с горы

Из-за разыгравшейся непогоды пара не смогла самостоятельно спуститься
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии молодых покорителей Пика Любви пришлось снимать с горы
Вечером 23 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района 22-летние парень и девушка нуждаются в помощи спасателей. Пара поднялась на Пик Любви, но самостоятельно спуститься вниз не смогла из-за резко испортившейся погоды и сильного дождя.

«Туристы рассказали, что из-за дождя тропа стала мокрая и скользкая, поэтому спускаться вниз самостоятельно стало страшно и опасно. Молодые люди обратились за помощью к спасателям БРПСС», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Прибыв на место, спасатели БРПСС встретили туристов и сопроводили их в село Аршан. Помощь медиков им не понадобилась.

Спасатели предупреждают: собираясь в туристический поход, необходимо подать уведомление о выходе группы на турмаршрут. Заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте ГУ МЧС России по Бурятии.  Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.

Фото: «Номер один»
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