В Улан-Удэ женщина впала в кому после наезда мотоциклиста

ДТП с двумя пострадавшими произошло вечером 24 июля на ул. Бабушкина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 28-летний водитель мопеда «Минск», не имеющий прав, на пешеходном переходе в районе дома №158 сбил женщину. Горожанку с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализировали в БСМП. Водителя мопеда, также получившего травмы различной степени тяжести, увезли в ту же больницу.Как уточнили в Госавтоинспекции, личность пострадавшей женщины пока не установлена. Она европейской внешности, на вид ей 45-50 лет. К слову, горожанка находилась на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии