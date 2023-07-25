Происшествия 25.07.2023 в 08:54

В Улан-Удэ женщина впала в кому после наезда мотоциклиста

Байкера также пришлось госпитализировать
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ женщина впала в кому после наезда мотоциклиста
ДТП с двумя пострадавшими произошло вечером 24 июля на ул. Бабушкина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 28-летний водитель мопеда «Минск», не имеющий прав, на пешеходном переходе в районе дома №158 сбил женщину. Горожанку с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализировали в БСМП. Водителя мопеда, также получившего травмы различной степени тяжести, увезли в ту же больницу.

Как уточнили в Госавтоинспекции, личность пострадавшей женщины пока не установлена. Она европейской внешности, на вид ей 45-50 лет. К слову, горожанка находилась на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 19 по 25 июля

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