В Улан-Удэ осудили контрабандиста

По итогам рассмотрения дела Советский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным в контрабанде и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы (условно).







В Бурятии вступил в законную силу приговор Советского райсуда Улан-Удэ в отношении 49-летнего мужчины, признанного виновным в контрабанде.Как сообщили в Пограничном управлением ФСБ России по Бурятии, в июле прошлого года при посадке на авиарейс Улан-Удэ - Улан-Батор в багаже у мужчины были обнаружены и изъяты 54 экземпляра мускуса (струи) кабарги общим весом почти полтора килограмма. По заключению специалиста Бурприроднадзора, ущерб животному миру и государству составил 9,7 млн рублей. В ходе следствия выяснилось, что задержанный гражданин пытался провезти контрабанду «в составе группы лиц по предварительному сговору».Фото: Пограничное управление ФСБ России по Бурятии