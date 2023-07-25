Происшествия 25.07.2023 в 10:08

В Улан-Удэ осудили контрабандиста

Мужчина пытался вывезти в Монголию крупную партию мускуса кабарги
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ осудили контрабандиста
В Бурятии вступил в законную силу приговор Советского райсуда Улан-Удэ в отношении 49-летнего мужчины, признанного виновным в контрабанде.

Как сообщили в Пограничном управлением ФСБ России по Бурятии, в июле прошлого года при посадке на авиарейс Улан-Удэ - Улан-Батор в багаже у мужчины были обнаружены и изъяты 54 экземпляра мускуса (струи) кабарги общим весом почти полтора килограмма. По заключению специалиста Бурприроднадзора, ущерб животному миру и государству составил 9,7 млн рублей. В ходе следствия выяснилось, что задержанный гражданин пытался провезти контрабанду «в составе группы лиц по предварительному сговору».

По итогам рассмотрения дела Советский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным в контрабанде и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы (условно).


Фото: Пограничное управление ФСБ России по Бурятии
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