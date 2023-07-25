Происшествия 25.07.2023 в 14:50

В Улан-Удэ подросток угнал с автомойки машину клиента

Парень решил съездить до магазина, чтобы купить выпечку
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ подросток угнал с автомойки машину клиента
Ночью 21 июля в Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили фургон, который вилял из стороны в сторону. За рулем иномарки оказался не имеющий прав 17-летний водитель. Кроме того, в салоне находилось еще двое молодых людей 17 и 19 лет.

Парень признался полицейским, что вместе с друзьями подрабатывает на круглосуточной автомойке, а автомобиль принадлежит клиенту. Мужчина оставил свою машину вместе с ключами, чтобы работники после мойки могли выгнать её из помещения. К утру заказчик обещал забрать авто.

Однако, помыв фургон, парень решил прокатиться на нем за выпечкой до магазина неподалеку. С собой он позвал коллег, но не сообщил им, что выезжать за пределы автомойки хозяин разрешения не давал.

Об угоне машины хозяин узнал уже от полицейских.

«По факту угона возбуждено уголовное дело. Также в отношении 17-летнего водителя составлен протокол за управление транспортом без соответствующего права. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учете в ПДН не состоит. Учится в вечерней школе», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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