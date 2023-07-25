В Улан-Удэ подросток угнал с автомойки машину клиента

Ночью 21 июля в Железнодорожном районе Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили фургон, который вилял из стороны в сторону. За рулем иномарки оказался не имеющий прав 17-летний водитель. Кроме того, в салоне находилось еще двое молодых людей 17 и 19 лет.Парень признался полицейским, что вместе с друзьями подрабатывает на круглосуточной автомойке, а автомобиль принадлежит клиенту. Мужчина оставил свою машину вместе с ключами, чтобы работники после мойки могли выгнать её из помещения. К утру заказчик обещал забрать авто.Однако, помыв фургон, парень решил прокатиться на нем за выпечкой до магазина неподалеку. С собой он позвал коллег, но не сообщил им, что выезжать за пределы автомойки хозяин разрешения не давал.Об угоне машины хозяин узнал уже от полицейских.«По факту угона возбуждено уголовное дело. Также в отношении 17-летнего водителя составлен протокол за управление транспортом без соответствующего права. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учете в ПДН не состоит. Учится в вечерней школе», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»