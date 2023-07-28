Происшествия 28.07.2023 в 10:36
В Улан-Удэ осквернитель памятника готовил диверсию на железной дороге
В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в рамках расследования уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который осквернил памятник Герою Советского Союза Орешкову, следователи выяснили, что он готовил новое преступление.
По данному факту в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Напомним, ранее за осквернение памятника на мужчину возбудили дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).
«В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, мужчине предъявлено обвинение по второму эпизоду о приготовлении к диверсии, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины преступлений, изобличение заказчиков и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
«В июле 2023 года обвиняемый, выполнив поручение неизвестного об осквернении памятника, получил от заказчика новое задание, в соответствии с которым активно готовился к поджогу релейного шкафа на железной дороге. В частности, злоумышленник приискал место и объект совершения диверсии, сделал детальные фотографии участка железнодорожного пути и его инфраструктуры, наметил пути отхода после совершения поджога. Все материалы он пересылал заказчику и согласовывал с ним свои решения», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.
По данному факту в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Напомним, ранее за осквернение памятника на мужчину возбудили дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).
«В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, мужчине предъявлено обвинение по второму эпизоду о приготовлении к диверсии, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины преступлений, изобличение заказчиков и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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