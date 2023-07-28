Происшествия 28.07.2023 в 10:36

В Улан-Удэ осквернитель памятника готовил диверсию на железной дороге

В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ осквернитель памятника готовил диверсию на железной дороге
В Улан-Удэ в рамках расследования уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который осквернил памятник Герою Советского Союза Орешкову, следователи выяснили, что он готовил новое преступление.

«В июле 2023 года обвиняемый, выполнив поручение неизвестного об осквернении памятника, получил от заказчика новое задание, в соответствии с которым активно готовился к поджогу релейного шкафа на железной дороге. В частности, злоумышленник приискал место и объект совершения диверсии, сделал детальные фотографии участка железнодорожного пути и его инфраструктуры, наметил пути отхода после совершения поджога. Все материалы он пересылал заказчику и согласовывал с ним свои решения», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.


По данному факту в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Напомним, ранее за осквернение памятника на мужчину возбудили дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

«В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, мужчине предъявлено обвинение по второму эпизоду о приготовлении к диверсии, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины преступлений, изобличение заказчиков и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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