В Улан-Удэ осквернитель памятника готовил диверсию на железной дороге

«В июле 2023 года обвиняемый, выполнив поручение неизвестного об осквернении памятника, получил от заказчика новое задание, в соответствии с которым активно готовился к поджогу релейного шкафа на железной дороге. В частности, злоумышленник приискал место и объект совершения диверсии, сделал детальные фотографии участка железнодорожного пути и его инфраструктуры, наметил пути отхода после совершения поджога. Все материалы он пересылал заказчику и согласовывал с ним свои решения», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.



