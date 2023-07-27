Общество 27.07.2023 в 11:03

В Улан-Удэ задержан подозреваемый в порче бюста Героя Советского Союза

Вандалу инкриминируют осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества
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В Улан-Удэ задержан подозреваемый в порче бюста Героя Советского Союза

В Улан-Удэ в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД установлена личность горожанина, подозреваемого в осквернении памятника Героя Советского Союза Сергея Орешкова в парке культуры и отдыха его имени, сообщили в пресс-службе министерства.

 Мужчина 46 лет задержан оперативниками МВД во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии по месту жительства в одном из пригородных СНТ.

 В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение расследования уголовного дела, возбужденного СКР по статье 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

 Фото и видео: МВД по Бурятии

 

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