В Улан-Удэ задержан подозреваемый в порче бюста Героя Советского Союза

В Улан-Удэ в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму регионального МВД установлена личность горожанина, подозреваемого в осквернении памятника Героя Советского Союза Сергея Орешкова в парке культуры и отдыха его имени, сообщили в пресс-службе министерства.

Мужчина 46 лет задержан оперативниками МВД во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии по месту жительства в одном из пригородных СНТ.

В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение расследования уголовного дела, возбужденного СКР по статье 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

Фото и видео: МВД по Бурятии