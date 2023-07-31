Происшествия 31.07.2023 в 09:26

В районе Бурятии больным детям не выдавали лекарства

В дело вмешалась прокуратура
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии больным детям не выдавали лекарства

В Тарбагатайском районе произошел конфликт между пятью матерями и медучреждением.

Установлено, что женщины с детьми в возрасте до 3 лет обратились в районное учреждение здравоохранения. Детям понадобилось амбулаторное лечение. Однако, вопреки требованиям закона, их не обеспечили бесплатными медицинскими препаратами.

В связи с этим прокурор района внес представление главному врачу медучреждения. По результатам рассмотрения лекарства выдали в установленном объеме. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.



Фото: Номер один

Теги
прокуратура больница дети

Все новости

В районе Бурятии из-за грозы воспламенился лес
31.07.2023 в 09:57
В Улан-Удэ из-за жары поливают дороги
31.07.2023 в 09:44
Премьер-министр Монголии посетит США с официальным визитом
31.07.2023 в 09:26
В районе Бурятии больным детям не выдавали лекарства
31.07.2023 в 09:26
Если ребенок испортил товар в магазине
31.07.2023 в 09:00
В Бурятии едва не сгорел КАМАЗ
30.07.2023 в 16:57
Глава Бурятии поздравил моряков и ветеранов флота с их профессиональным праздником
30.07.2023 в 16:09
Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ приземлился в аэропорту Шереметьево
30.07.2023 в 14:36
В Улан-Удэ проходит второй день «пушистой» ярмарки
30.07.2023 в 14:11
В Улан-Удэ горожане возмущены зарослями кустов возле пешеходных переходов
30.07.2023 в 13:08
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
В районе Бурятии из-за грозы воспламенился лес
Пожарные-десантники оперативно справились с огнем
31.07.2023 в 09:57
В Бурятии едва не сгорел КАМАЗ
Выброшенный окурок стал причиной ЧП на перевале Мандрик
30.07.2023 в 16:57
Избиение подростков в Бурятии взял на контроль глава Следкома России
Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему лично о результатах проверки происшествия

30.07.2023 в 12:35
«Дочка не дошла до дома 300 метров»
Спустя 13 лет после пропажи девочки-подростка задержали троих полицейских
29.07.2023 в 19:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru