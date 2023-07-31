В районе Бурятии больным детям не выдавали лекарства

В Тарбагатайском районе произошел конфликт между пятью матерями и медучреждением.

Установлено, что женщины с детьми в возрасте до 3 лет обратились в районное учреждение здравоохранения. Детям понадобилось амбулаторное лечение. Однако, вопреки требованиям закона, их не обеспечили бесплатными медицинскими препаратами.

В связи с этим прокурор района внес представление главному врачу медучреждения. По результатам рассмотрения лекарства выдали в установленном объеме. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.







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