В Бурятии убили медведя, который напал на поросят

Государственный инспектор Бурприроднадзора застрелил медведя, который утром в пятницу зашел в село Макаринино Баргузинского района и напал на двух поросят. Как сообщили в ведомстве, убитый медведь был 7-летним самцом. Специалисты полагают, что зверя привлекла свалка мусора в селе.







В Бурприроднадзоре отметили, что отстрел медведя происходит, если он создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также домашним или сельскохозяйственным животным. Всего по состоянию на 31 июля в республике выдано 20 решений о регулировании численности медведя. Добыто 11 зверей.«Как правило, медведь выходит в места отдыха людей, где имеются в открытом доступе продукты питания. Поэтому необходимо не оставлять пищевые отходы на природе, в населенных пунктах своевременно вывозить мусор», - подчеркнули в ведомстве.Фото: Бурприроднадзор, «Баргузин-инфо.24/7»