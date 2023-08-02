В Улан-Удэ с моста упал мужчина, а ребенка унесло течением

Сразу два происшествия на воде случились 1 августа в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, сначала спасателям поступило сообщение от очевидцев, что на Селенге в районе острова Комсомольский ребёнка унесло течением. Чуть позже очевидцы сообщили, что с автомобильного моста через Селенгу упал мужчина и исчез под водой.Спасатели выезжали на оба происшествия. О судьбе мужчины и ребенка пока ничего не сообщается.Фото: «Номер один»