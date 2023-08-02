Происшествия 02.08.2023 в 09:10

В Улан-Удэ с моста упал мужчина, а ребенка унесло течением

Сразу два происшествия на воде случились 1 августа
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с моста упал мужчина, а ребенка унесло течением
Сразу два происшествия на воде случились 1 августа в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, сначала спасателям поступило сообщение от очевидцев, что на Селенге в районе острова Комсомольский ребёнка унесло течением. Чуть позже очевидцы сообщили, что с автомобильного моста через Селенгу упал мужчина и исчез под водой.

Спасатели выезжали на оба происшествия. О судьбе мужчины и ребенка пока ничего не сообщается.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

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