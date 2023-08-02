Происшествия 02.08.2023 в 10:06
В Бурятии подросток перевернулся на «Ниве»
В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир авто
Текст: Константин Воронов
Очередное ДТП с участием подростка за рулем произошло в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, ночью на ул. Чкалова в селе Новый Заган 14-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получил 16-летний пассажир машины, его госпитализировали.
Напомним, предыдущее подобное ДТП произошло в субботу ночью на ул. Ленина в селе Жаргаланта. Там 13-летняя девочка за рулем автомобиля «Тойота Виш» не справилась с управлением и перевернулась. В результате автоаварии школьница получила тяжелые травмы.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, предыдущее подобное ДТП произошло в субботу ночью на ул. Ленина в селе Жаргаланта. Там 13-летняя девочка за рулем автомобиля «Тойота Виш» не справилась с управлением и перевернулась. В результате автоаварии школьница получила тяжелые травмы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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