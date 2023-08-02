В Бурятии разыскивают подозреваемого в поджоге бывшего здания военкомата

Накануне, 1 августа, в местных группах в соцсетях опубликовали посты о том, что некий улан-удэнец умышленно поджег старое здание военкомата по улице Каландрашвили. Момент поджога попал на камеры очевидцев – соответствующими кадрами поделились в группе «Весь Улан-Удэ». На видео мужчина бросает предмет в здание, после чего стена вспыхивает, а он удаляется вместе со спутницей.







Сегодня в тг-канале «Полиция Бурятии» опубликовали ориентировки подозреваемого в совершении преступления и сопровождавшей его женщины.

«Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в совершении общественно опасного деяния в Советском районе Улан-Удэ. 1 августа в 21.18 мужчина со спутницей вышли из трамвая на остановке Юного Коммунара в Железнодорожном районе»,

- сообщили в группе.



Как добавляют в сообщении, о местонахождении данного гражданина необходимо сообщить по телефонам: +7 (983)338-47-88, +7 (908)593-08-73 или 102 (112).