Происшествия 02.08.2023 в 16:04

Жители Улан-Удэ воруют камни с дамбы на Левом берегу

Из-за этого защитный слой берегоукрепления местами уже разрушен
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Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ воруют камни с дамбы на Левом берегу
На Левом берегу Улан-Удэ воруют бутовый камень и гравий с защитной насыпи. Об этом сообщила жительница СНТ «Сибиряк», которая уже не первый год наблюдает за такой ситуацией.

– Вчера подъехали люди на машине и прямо мешками начали грузить, пока я не подошла. Затем они уехали. Видно, что насыпь становится меньше. И это происходит ежегодно, кто с мешками, кто ведрами. Скорее всего, это те, кто не проживает в этой местности, – предположила горожанка.

Сотрудники Комбината по благоустройству выехали и обследовали указанный участок в переулке Грачевского.

– Местами разрушен защитный слой берегоукрепления. Видно, что не хватает бутового камня. По данному факту мы обратимся в полицию. Эти действия квалифицируются по статье «Кража», – рассказал инженер по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений Комбината по благоустройству Андрей Климентьев.


Как сообщили в мэрии города, в этом году в СНТ «Сибиряк» обустроили грунтовую защитную насыпь протяженностью 1655 метров. В 2021 году благодаря насыпи протяжённостью 2 км удалось защитить от паводка более тысячи домов в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк» и по улице Урожайной.

«Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелем сбора и вывоза камня с защитной насыпи, просим незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по телефону 44-46-77», - обратились к улан-удэнцам в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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кража дамба

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