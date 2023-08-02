В Бурятии власти наказали одноглазого «черного лесоруба»

В одном из сельских районов республики выявлен факт нелегальной вырубки пяти сосен. Преступление совершил мужчина, находившийся в трудном материальном положении. Древесина ему была необходима для собственных нужд.Срубленные деревья относились к категории защитных лесов. Лесной участок являлся федеральной собственностью. Общий ущерб составил 55475 рублей.Преступник на скамье подсудимых показал, что проживает с семьей, дети и супруга здоровы.«Состояние здоровья у меня, в целом, нормальное. Отсутствует один глаз, но инвалидность не оформлял. Являюсь трудоспособным», - рассказал мужчина.Но официально он нигде не работал – перебивался временными заработками.«Средняя заработная плата составляет около 7 тысяч рублей в месяц», - сообщил одноглазый «лесной пират». Он добровольно ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, т. е. в особом порядке.Действия гражданина квалифицировали как незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в крупном размере.Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали признание вины, раскаяние, возмещение причиненного преступлением ущерба и т. д.При вынесении приговора свою роль сыграло наличие на иждивении мужчины несовершеннолетних детей. Ну а его состояние здоровье Фемида все же определила как болезненное. Видимо, из-за отсутствия у преступника одного глаза.«Черный лесоруб» получил обвинительный приговор. Наказание – 30 тысяч рублей штрафа. С учетом его материального положения, назначена рассрочка уплаты штрафа на три месяца (по 10 тыс. рублей).Бензопилу конфисковали и обратили в доход государства. Так что, инструмент «лесной пират» потерял навсегда. Видимо, будет копить на новый.Фото: «Номер один»