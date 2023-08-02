Происшествия 02.08.2023 в 17:31
В Бурятии власти наказали одноглазого «черного лесоруба»
Он без разрешения спилил в тайге несколько деревьев
Текст: Петр Санжиев
В одном из сельских районов республики выявлен факт нелегальной вырубки пяти сосен. Преступление совершил мужчина, находившийся в трудном материальном положении. Древесина ему была необходима для собственных нужд.
Срубленные деревья относились к категории защитных лесов. Лесной участок являлся федеральной собственностью. Общий ущерб составил 55475 рублей.
Преступник на скамье подсудимых показал, что проживает с семьей, дети и супруга здоровы.
«Состояние здоровья у меня, в целом, нормальное. Отсутствует один глаз, но инвалидность не оформлял. Являюсь трудоспособным», - рассказал мужчина.
Но официально он нигде не работал – перебивался временными заработками.
«Средняя заработная плата составляет около 7 тысяч рублей в месяц», - сообщил одноглазый «лесной пират». Он добровольно ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, т. е. в особом порядке.
Действия гражданина квалифицировали как незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в крупном размере.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали признание вины, раскаяние, возмещение причиненного преступлением ущерба и т. д.
При вынесении приговора свою роль сыграло наличие на иждивении мужчины несовершеннолетних детей. Ну а его состояние здоровье Фемида все же определила как болезненное. Видимо, из-за отсутствия у преступника одного глаза.
«Черный лесоруб» получил обвинительный приговор. Наказание – 30 тысяч рублей штрафа. С учетом его материального положения, назначена рассрочка уплаты штрафа на три месяца (по 10 тыс. рублей).
Бензопилу конфисковали и обратили в доход государства. Так что, инструмент «лесной пират» потерял навсегда. Видимо, будет копить на новый.
Фото: «Номер один»
Срубленные деревья относились к категории защитных лесов. Лесной участок являлся федеральной собственностью. Общий ущерб составил 55475 рублей.
Преступник на скамье подсудимых показал, что проживает с семьей, дети и супруга здоровы.
«Состояние здоровья у меня, в целом, нормальное. Отсутствует один глаз, но инвалидность не оформлял. Являюсь трудоспособным», - рассказал мужчина.
Но официально он нигде не работал – перебивался временными заработками.
«Средняя заработная плата составляет около 7 тысяч рублей в месяц», - сообщил одноглазый «лесной пират». Он добровольно ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу, т. е. в особом порядке.
Действия гражданина квалифицировали как незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в крупном размере.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали признание вины, раскаяние, возмещение причиненного преступлением ущерба и т. д.
При вынесении приговора свою роль сыграло наличие на иждивении мужчины несовершеннолетних детей. Ну а его состояние здоровье Фемида все же определила как болезненное. Видимо, из-за отсутствия у преступника одного глаза.
«Черный лесоруб» получил обвинительный приговор. Наказание – 30 тысяч рублей штрафа. С учетом его материального положения, назначена рассрочка уплаты штрафа на три месяца (по 10 тыс. рублей).
Бензопилу конфисковали и обратили в доход государства. Так что, инструмент «лесной пират» потерял навсегда. Видимо, будет копить на новый.
Фото: «Номер один»
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