Происшествия 04.08.2023 в 13:19

В Бурятии вор выставил краденые инструменты на продажу в соцсети

На объявление отозвался «покупатель» - владелец имущества
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии вор выставил краденые инструменты на продажу в соцсети

В Баунтовском эвенкийском районе полиция возбудила уголовное дело о краже электроинструментов из строящегося магазина в селе Багдарин.

Ранним утром рабочие вернулись на стройку и обнаружили, что оттуда пропали три шуруповерта, три болгарки, циркулярная пила, бензопила, сварочный аппарат, светильник-прожектор, катушка с кабелем, набор ключей и дрель. Владелец – индивидуальный предприниматель – обратился в полицию и оценил ущерб в 84 тысячи рублей.

«Через пару дней потерпевший увидел объявление о продаже строительных инструментов в одной из районных групп в социальных сетях. В выставленном товаре он узнал свою технику и связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар. Злоумышленник согласился встретиться с покупателем, а потерпевший сообщил о «сделке» в полицию. Молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска»,

- рассказали в МВД Бурятии.
  Установлено, что 18-летний парень ночью пролез в магазин через отверстие над входной дверью. Он собрал в мешок электрические строительные инструменты, вынес похищенное через окно и спрятал в овраге за населенным пунктом. О молодом воришке известно, что он учится в колледже, раннее не был судим не совершал правонарушений.

Расследование продолжается.



Фото: МВД Бурятии

Теги
село баунтовский район кража воровство

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