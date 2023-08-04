В Бурятии вор выставил краденые инструменты на продажу в соцсети

В Баунтовском эвенкийском районе полиция возбудила уголовное дело о краже электроинструментов из строящегося магазина в селе Багдарин.

Ранним утром рабочие вернулись на стройку и обнаружили, что оттуда пропали три шуруповерта, три болгарки, циркулярная пила, бензопила, сварочный аппарат, светильник-прожектор, катушка с кабелем, набор ключей и дрель. Владелец – индивидуальный предприниматель – обратился в полицию и оценил ущерб в 84 тысячи рублей.

«Через пару дней потерпевший увидел объявление о продаже строительных инструментов в одной из районных групп в социальных сетях. В выставленном товаре он узнал свою технику и связался с продавцом, сказав, что хочет приобрести весь товар. Злоумышленник согласился встретиться с покупателем, а потерпевший сообщил о «сделке» в полицию. Молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска»,

- рассказали в МВД Бурятии.



Установлено, что 18-летний парень ночью пролез в магазин через отверстие над входной дверью. Он собрал в мешок электрические строительные инструменты, вынес похищенное через окно и спрятал в овраге за населенным пунктом. О молодом воришке известно, что он учится в колледже, раннее не был судим не совершал правонарушений.

Расследование продолжается.







Фото: МВД Бурятии