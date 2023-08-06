В районе Бурятии мужчина ограбил и пытался изнасиловать случайную прохожую в закоулке

В Кабанском районе осудили 31-летнего жителя. Его признали виновным по нескольким статьям: в уклонении от административного надзора, покушении на изнасилование и грабеже

Следствием и судом установлено, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление против половой свободы. Он отбывал наказание в исправительной колонии. После освобождения по решению суда в отношении него установлен административный надзор и наложены определенные ограничения. Однако мужчина по месту жительства в поселке Каменске регулярно нарушал указанные ограничения, за что многократно привлекался к административной ответственности.

«В ночь на 14 апреля 2023 года в поселке возле заброшенных гаражей он распивал спиртные напитки, после чего увидел одинокую женщину, которая возвращалась домой от подруги. Злоумышленник последовал за ней, затем напал, повалил на землю и стал душить, собираясь изнасиловать. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, поцарапала лицо нападавшему, нанесла ему побои и несколько раз укусила за ладонь. Отчего злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца. Вместо этого он выхватил у женщины сумочку с деньгами и ценными вещами, с которой скрылся с места происшествия, причинив потерпевшей имущественный ущерб на общую сумму более 22 тыс. рублей», - рассказали в Следкоме Бурятии.

Приговором суда мужчине с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.







Фото: Номер один