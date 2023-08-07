Происшествия 07.08.2023 в 16:38

Житель Бурятии умер от пореза болгаркой

Мужчина истек кровью, врачи не смогли его спасти
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии умер от пореза болгаркой
Днем 5 августа в Баргузинской центральной районной больнице скончался 63-летний местный житель, которого незадолго до смерти госпитализировали с рвано-резаной раной левого бедра. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал проверку.

Как сообщили в следственном ведомстве, по предварительным данным, днем 5 августа в селе Баргузине мужчина во дворе дома ремонтировал свой УАЗ. Он демонтировал заднее сиденье и для модернизации принялся резать его металлическую раму болгаркой. Во время работы с электроинструментом мужчина задел диском левое бедро, причинив себе рану с повреждением артерии. На крики пострадавшего прибежала супруга, которая вызвала скорую. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина вскоре скончался в больнице.   

Фото: Следственный комитет Бурятии
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с 2 по 8 августа

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