Житель Бурятии умер от пореза болгаркой

Днем 5 августа в Баргузинской центральной районной больнице скончался 63-летний местный житель, которого незадолго до смерти госпитализировали с рвано-резаной раной левого бедра. По данному факту Следственный комитет Бурятии начал проверку.Как сообщили в следственном ведомстве, по предварительным данным, днем 5 августа в селе Баргузине мужчина во дворе дома ремонтировал свой УАЗ. Он демонтировал заднее сиденье и для модернизации принялся резать его металлическую раму болгаркой. Во время работы с электроинструментом мужчина задел диском левое бедро, причинив себе рану с повреждением артерии. На крики пострадавшего прибежала супруга, которая вызвала скорую. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина вскоре скончался в больнице.Фото: Следственный комитет Бурятии