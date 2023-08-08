В Бурятии пытаются спасти ребенка, которого затянуло в дренажную трубу

Трагедия на воде произошла днём 7 августа в Джидинском районе. Как рассказали в прокуратуре Бурятии, 12-летний ребенок отдыхал вместе с матерью в местности недалеко от села Нижний Учетуй. Мальчик играл с потоком воды с полей, образовавшимся в результате осадков, и его затянуло в дренажную трубу, проходящую под автомобильной дорогой.Мать бросилась за помощью к находившимся поблизости мужчинам. Они вытащили ребенка, но он успел провести под водой около 6 минут.Мальчика срочно госпитализировали в Петропавловскую ЦРБ.«Ребенок поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжёлом состоянии. Он находился без кислорода порядка 6 минут. В настоящее время мальчик находится в коме на искусственной вентиляции лёгких. Состояние ребёнка находится на постоянном консультативном мониторинге врачами-реаниматологами ДРКБ, ТЦМК и Министерства здравоохранения Бурятии», - рассказал вчера вечером главврач больницы Вячеслав Цыденов.Тем временем прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку происшествия, которым пока занимается полиция.«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого правового решения, соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры», - сообщили в ведомстве.Фото: «Номер один»