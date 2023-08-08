Происшествия 08.08.2023 в 09:23

В Бурятии пытаются спасти ребенка, которого затянуло в дренажную трубу

Мальчик 6 минут провел под водой
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пытаются спасти ребенка, которого затянуло в дренажную трубу
Трагедия на воде произошла днём 7 августа в Джидинском районе. Как рассказали в прокуратуре Бурятии, 12-летний ребенок отдыхал вместе с матерью в местности недалеко от села Нижний Учетуй. Мальчик играл с потоком воды с полей, образовавшимся в результате осадков, и его затянуло в дренажную трубу, проходящую под автомобильной дорогой.

Мать бросилась за помощью к находившимся поблизости мужчинам. Они вытащили ребенка, но он успел провести под водой около 6 минут.

Мальчика срочно госпитализировали в Петропавловскую ЦРБ.

«Ребенок поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжёлом состоянии. Он находился без кислорода порядка 6 минут. В настоящее время мальчик находится в коме на искусственной вентиляции лёгких. Состояние ребёнка находится на постоянном консультативном мониторинге врачами-реаниматологами ДРКБ, ТЦМК и Министерства здравоохранения Бурятии», - рассказал вчера вечером главврач больницы Вячеслав Цыденов.

Тем временем прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку происшествия, которым пока занимается полиция.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого правового решения, соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры», - сообщили в ведомстве.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии пьяный водитель перевернул «Ниву»
08.08.2023 в 09:44
Жительница Бурятии взыскала компенсацию за падение на лестнице
08.08.2023 в 09:31
В Улан-Удэ мужеубийце дали шесть лет
08.08.2023 в 09:27
В Бурятии пытаются спасти ребенка, которого затянуло в дренажную трубу
08.08.2023 в 09:23
Ремонт почтовых ящиков
08.08.2023 в 09:00
Поисковики нашли останки красноармейца и японского танкиста на острове Шумшу
07.08.2023 в 17:20
В Улан-Удэ пациент, вышедший из комы, поблагодарил врачей за спасение
07.08.2023 в 17:16
Кандидат от КПРФ незаконно собирал подписи у жителей Прибайкалья
07.08.2023 в 16:46
Житель Бурятии умер от пореза болгаркой
07.08.2023 в 16:38
В Улан-Удэ заключили под стражу жителя, который облил черной краской памятник и готовил диверсию
07.08.2023 в 16:30
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Бурятии пьяный водитель перевернул «Ниву»
В аварии пострадал пассажир автомобиля
08.08.2023 в 09:44
В Улан-Удэ мужеубийце дали шесть лет
Пожилая дама после пустяковой ссоры затянула провод от электроудлинителя на шее у супруга
08.08.2023 в 09:27
Житель Бурятии умер от пореза болгаркой
Мужчина истек кровью, врачи не смогли его спасти
07.08.2023 в 16:38
В Улан-Удэ заключили под стражу жителя, который облил черной краской памятник и готовил диверсию
Ему предъявили обвинение по двум статьям
07.08.2023 в 16:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru