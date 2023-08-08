Происшествия 08.08.2023 в 09:44
В Бурятии пьяный водитель перевернул «Ниву»
В аварии пострадал пассажир автомобиля
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло ночью на 95-м км автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летний водитель автомобиля «Лада 21214» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии 42-летний пассажир машины сломал ребра. Мужчину доставили в Бичурскую ЦРБ. Сам водитель и еще один пассажир не пострадали.
Как выяснилось, водитель «Нивы» был пьян. Результат его освидетельствования показал 0,95 мг/л.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии 42-летний пассажир машины сломал ребра. Мужчину доставили в Бичурскую ЦРБ. Сам водитель и еще один пассажир не пострадали.
Как выяснилось, водитель «Нивы» был пьян. Результат его освидетельствования показал 0,95 мг/л.
Фото: ГИБДД Бурятии
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