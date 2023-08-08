Происшествия 08.08.2023 в 12:49

В Бурятии решили расторгнуть договор с подрядчиком, который убирал «свалку-путешественницу»

При этом, мусор в нацпарке "Тункинский" должны убрать до конца года
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии решили расторгнуть договор с подрядчиком, который убирал «свалку-путешественницу»

В Тункинском районе продолжаются разбирательства вокруг огромной свалки мусора.

Как неоднократно сообщал «Номер один», свалка размером с 22 футбольных поля образовалась на территории нацпарка еще несколько лет назад. В связи с ней общественники и экоактивисты не раз обращались к властям, проходили разбирательства в правоохранительных органах, свалка пережила пожар, сменился подрядчик, который должен был ликвидировать ее, мусор перевозили с места на место.

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На прошлой неделе рабочих уже второй подрядной организации поймали на том, что они вывозят мусор, но вовсе не на полигон, а неподалеку от самой свалки, на муниципальную землю площадью всего два гектара. Как выяснилось сегодня, нацпарк «Тункинский» решил расторгнуть контракт со вторым подрядчиком, сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.

«С прошлого года мы следим за безуспешными «попытками» убрать свалку. С нарушениями первого этапа ликвидации как со стороны заказчика, так и подрядчика, за более чем 138 млн рублей из заявленных 55,6 тыс. кв. м. очистили лишь 44 тыс. В этом году нацпарк «Тункинский» отыграл госконтракт на ликвидацию 103,4 кв. м. мусора за 125,5 млн рублей. Но сейчас инициировано расторжение контракта с подрядчиком. С самого начала мы сомневались, что работы вообще начнутся»,

 - высказались общественники.
 Народный фронт обращался в природоохранную прокуратуру и она подтвердила нарушения со стороны заказчика. С учетом, что «Тункинский» обязали ликвидировать свалку в этом году, непонятно, как по итогу развернутся события.

«Мы уточняем у нацпарка, каким образом они планируют выйти из ситуации, если работы по второму этапу должны завершиться уже до конца этого года»,

- добавили активисты.
  

Фото: скриншот видео

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свалка тункинский нацпарк

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