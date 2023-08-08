В Бурятии решили расторгнуть договор с подрядчиком, который убирал «свалку-путешественницу»
В Тункинском районе продолжаются разбирательства вокруг огромной свалки мусора.
Как неоднократно сообщал «Номер один», свалка размером с 22 футбольных поля образовалась на территории нацпарка еще несколько лет назад. В связи с ней общественники и экоактивисты не раз обращались к властям, проходили разбирательства в правоохранительных органах, свалка пережила пожар, сменился подрядчик, который должен был ликвидировать ее, мусор перевозили с места на место.
Народный фронт обращался в природоохранную прокуратуру и она подтвердила нарушения со стороны заказчика. С учетом, что «Тункинский» обязали ликвидировать свалку в этом году, непонятно, как по итогу развернутся события.
«С прошлого года мы следим за безуспешными «попытками» убрать свалку. С нарушениями первого этапа ликвидации как со стороны заказчика, так и подрядчика, за более чем 138 млн рублей из заявленных 55,6 тыс. кв. м. очистили лишь 44 тыс. В этом году нацпарк «Тункинский» отыграл госконтракт на ликвидацию 103,4 кв. м. мусора за 125,5 млн рублей. Но сейчас инициировано расторжение контракта с подрядчиком. С самого начала мы сомневались, что работы вообще начнутся»,
- высказались общественники.
«Мы уточняем у нацпарка, каким образом они планируют выйти из ситуации, если работы по второму этапу должны завершиться уже до конца этого года»,
- добавили активисты.
Фото: скриншот видео