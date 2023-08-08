В районе Бурятии лесники выявили 13 случаев незаконной рубки деревьев

В нашей республике за прошедшую неделю лесники провели 305 патрулирований лесных массивов. За это время выявили 12 случаев незаконной рубки деревьев. Объём заготовленной древесины составил 375,12 кубометров. Преступления классифицировали по аналогичной статье уголовного кодекса.

Кроме того, в Бичурском районе выявлен один случай рубки по статье кодекса об административных нарушениях. Преступника удалось установить. Объём незаконно заготовленной им древесины составил 0,21 кубометра, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

По всем инцидентам материалы передали в полицию. Отметим, обо всех нарушениях в лесу можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны 20-44-44.







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