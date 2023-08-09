Происшествия 09.08.2023 в 06:00
В Бурятии вынесли приговор по делу о смерти женщины и маленького ребенка
Невольным виновником трагедии оказался глава семейства
В Кабанском районе Бурятии суд рассмотрел дело о нелепой смерти женщины и ребенка. Трагедия произошла несколько месяцев назад буквально на пустом месте и ее можно было избежать.
В тот апрельский день в доме, ставшем местом трагедии, находились мужчина, его 39-летняя сожительница и полуторагодовалый сын. Вечером мужчина растопил печку, чтобы согреть комнаты. Как отмечено в решении суда, она имела неисправности – сквозные отверстия в кирпичной кладке, в металлическом уголке. Но он ее все равно топил.
Примерно в 21 час все трое пошли спать. В печи к тому времени пламя угасло, и мужчина закрыл заслонку, чтобы избежать потери тепла через открытый дымоход. Он подумал, что угли прогорели до конца и все потухло. К сожалению, на самом деле это было не так – угли продолжали тлеть. Ночью дом постепенно стал заполнять угарный газ и дым.
Когда мужчина пришел в себя, он лежал на полу. Вскоре он обнаружил на диване безжизненные тела сына и сожительницы. Как потом показала экспертиза, они скончались от острого отравления окисью углерода.
Главу семьи обвинили в нарушении правил пожарной безопасности. Так, один из пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации обязывает физических лиц перед началом отопительного сезона проверить и отремонтировать в случае необходимости печи, котельные и так далее. Печи и другие отопительные системы запрещается использовать, если они представляют опасность.
Он знал о запрете использования неисправной печи, о запрете оставлять ее без присмотра. А то, что мужчина, не убедившись в окончательном прогорании углей, закрыл дымоход, Фемида как раз и расценила как оставление без присмотра затопленной им неисправной печи.
Мужчина признал свою вину и от ответственности уйти не пытался. Его действия квалифицировали как «нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Обсуждался вопрос о возможности прекращения уголовного дела и освобождения невнимательного гражданина от уголовной ответственности. Но оснований для этого суд не нашел.
Учтя ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам лишения свободы. Наказание провозгласили условным, с испытательным сроком в два года.
Фото: «Номер один»
В тот апрельский день в доме, ставшем местом трагедии, находились мужчина, его 39-летняя сожительница и полуторагодовалый сын. Вечером мужчина растопил печку, чтобы согреть комнаты. Как отмечено в решении суда, она имела неисправности – сквозные отверстия в кирпичной кладке, в металлическом уголке. Но он ее все равно топил.
Примерно в 21 час все трое пошли спать. В печи к тому времени пламя угасло, и мужчина закрыл заслонку, чтобы избежать потери тепла через открытый дымоход. Он подумал, что угли прогорели до конца и все потухло. К сожалению, на самом деле это было не так – угли продолжали тлеть. Ночью дом постепенно стал заполнять угарный газ и дым.
Когда мужчина пришел в себя, он лежал на полу. Вскоре он обнаружил на диване безжизненные тела сына и сожительницы. Как потом показала экспертиза, они скончались от острого отравления окисью углерода.
Главу семьи обвинили в нарушении правил пожарной безопасности. Так, один из пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации обязывает физических лиц перед началом отопительного сезона проверить и отремонтировать в случае необходимости печи, котельные и так далее. Печи и другие отопительные системы запрещается использовать, если они представляют опасность.
Он знал о запрете использования неисправной печи, о запрете оставлять ее без присмотра. А то, что мужчина, не убедившись в окончательном прогорании углей, закрыл дымоход, Фемида как раз и расценила как оставление без присмотра затопленной им неисправной печи.
Мужчина признал свою вину и от ответственности уйти не пытался. Его действия квалифицировали как «нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Обсуждался вопрос о возможности прекращения уголовного дела и освобождения невнимательного гражданина от уголовной ответственности. Но оснований для этого суд не нашел.
Учтя ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам лишения свободы. Наказание провозгласили условным, с испытательным сроком в два года.
Фото: «Номер один»
Тегинесчастный случай