Происшествия 09.08.2023 в 06:00

В Бурятии вынесли приговор по делу о смерти женщины и маленького ребенка

Невольным виновником трагедии оказался глава семейства
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии вынесли приговор по делу о смерти женщины и маленького ребенка
В Кабанском районе Бурятии суд рассмотрел дело о нелепой смерти женщины и ребенка. Трагедия произошла несколько месяцев назад буквально на пустом месте и ее можно было избежать.

В тот апрельский день в доме, ставшем местом трагедии, находились мужчина, его 39-летняя сожительница и полуторагодовалый сын. Вечером мужчина растопил печку, чтобы согреть комнаты. Как отмечено в решении суда, она имела неисправности – сквозные отверстия в кирпичной кладке, в металлическом уголке. Но он ее все равно топил.

Примерно в 21 час все трое пошли спать. В печи к тому времени пламя угасло, и мужчина закрыл заслонку, чтобы избежать потери тепла через открытый дымоход. Он подумал, что угли прогорели до конца и все потухло. К сожалению, на самом деле это было не так – угли продолжали тлеть. Ночью дом постепенно стал заполнять угарный газ и дым.

Когда мужчина пришел в себя, он лежал на полу. Вскоре он обнаружил на диване безжизненные тела сына и сожительницы. Как потом показала экспертиза, они скончались от острого отравления окисью углерода.

Главу семьи обвинили в нарушении правил пожарной безопасности. Так, один из пунктов Правил противопожарного режима в Российской Федерации обязывает физических лиц перед началом отопительного сезона проверить и отремонтировать в случае необходимости печи, котельные и так далее. Печи и другие отопительные системы запрещается использовать, если они представляют опасность.

Он знал о запрете использования неисправной печи, о запрете оставлять ее без присмотра. А то, что мужчина, не убедившись в окончательном прогорании углей, закрыл дымоход, Фемида как раз и расценила как оставление без присмотра затопленной им неисправной печи.

Мужчина признал свою вину и от ответственности уйти не пытался. Его действия квалифицировали как «нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Обсуждался вопрос о возможности прекращения уголовного дела и освобождения невнимательного гражданина от уголовной ответственности. Но оснований для этого суд не нашел.

Учтя ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, суд приговорил мужчину к двум годам шести месяцам лишения свободы. Наказание провозгласили условным, с испытательным сроком в два года.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии вынесли приговор по делу о смерти женщины и маленького ребенка
09.08.2023 в 06:00
«Мама лупила девочку, а отчим не пускал домой»
08.08.2023 в 17:53
Проливные дожди затопили Улан-Батор, есть погибшие
08.08.2023 в 16:51
В Улан-Удэ несколько горожан пострадали от нападений хозяйских собак
08.08.2023 в 16:29
В Бурятии ведутся аварийно-восстановительные работы в поселке, где прорвало дамбу пруда
08.08.2023 в 16:20
Бурятская таможня передала с начала года для нужд СВО товаров на 9,4 млн рублей
08.08.2023 в 15:40
В селе Каленово ввели карантин из-за бешеной лисицы
08.08.2023 в 15:26
В Бурятии строительство сетей водоснабжения сильно отстает от графика
08.08.2023 в 15:08
В Улан-Удэ ВСГУТУ назвал ТОП-5 направлений среди абитуриентов
08.08.2023 в 15:01
В Улан-Удэ свалка нанесла ущерб экологии на 40 миллионов рублей
08.08.2023 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Проливные дожди затопили Улан-Батор, есть погибшие
Глава Бурятии выразил соболезнования мэру Улан-Батора в связи с трагедией в столице Монголии


08.08.2023 в 16:51
В Улан-Удэ несколько горожан пострадали от нападений хозяйских собак
Несмотря на штрафы, происшествий с животными меньше не становится
08.08.2023 в 16:29
В Бурятии ведутся аварийно-восстановительные работы в поселке, где прорвало дамбу пруда
Рабочая группа республиканской комиссии по ЧС проконтролировала ход восстановительных работ
08.08.2023 в 16:20
В селе Каленово ввели карантин из-за бешеной лисицы
Домашних животных будут вакцинировать и держать под наблюдением
08.08.2023 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru