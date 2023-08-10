В Бурятии автомобиль упал в реку, водитель погиб

ДТП со смертельным исходом произошло 9 августа в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «Ниссан Либерти», ехавший по берегу реки Курба, неподалеку от села Унэгэтэй съехал в реку и перевернулся. В результате аварии мужчина скончался на месте.Еще одно ДТП произошло вечером в Тункинском районе. Там 50-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» неподалеку от села Зактуй не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В аварии травмы получил 44-летний пассажир авто, его госпитализировали.Фото: ГИБДД Бурятии