Происшествия 10.08.2023 в 10:16
В Бурятии автомобиль упал в реку, водитель погиб
Происшествие случилось неподалеку от села Унэгэтэй
Текст: Константин Воронов
ДТП со смертельным исходом произошло 9 августа в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «Ниссан Либерти», ехавший по берегу реки Курба, неподалеку от села Унэгэтэй съехал в реку и перевернулся. В результате аварии мужчина скончался на месте.
Еще одно ДТП произошло вечером в Тункинском районе. Там 50-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» неподалеку от села Зактуй не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В аварии травмы получил 44-летний пассажир авто, его госпитализировали.
Фото: ГИБДД Бурятии
Еще одно ДТП произошло вечером в Тункинском районе. Там 50-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» неподалеку от села Зактуй не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В аварии травмы получил 44-летний пассажир авто, его госпитализировали.
Фото: ГИБДД Бурятии
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