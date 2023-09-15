Происшествия 15.09.2023 в 15:42
В Бурятии бригада медиков эвакуировала двух детей из районов
Их транспортировали по воздуху в городские больницы
Текст: Евгения Гармаева
За прошедшие сутки авиабригада Территориального центра медицины катастроф совершила два вылета в районы. Врачи транспортировали маленьких пациентов в городские больницы.
У первого ребенка выявили осложнение хронического заболевания, в связи с чем дальнейшее лечение он может получить в городской больнице. Ребенка из района доставили в медучреждение третьего уровня, сообщают в ТЦМК. Вторым пациентом стал подросток.
«14-летнего ребенка с серьезными повреждениями опорно-двигательного аппарата с необходимостью дальнейшего оказания медицинской помощи также эвакуировали в учреждение третьего уровня»,
- добавили врачи.
Фото: ТЦМК РБ
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