В Бурятии бригада медиков эвакуировала двух детей из районов

За прошедшие сутки авиабригада Территориального центра медицины катастроф совершила два вылета в районы. Врачи транспортировали маленьких пациентов в городские больницы.

У первого ребенка выявили осложнение хронического заболевания, в связи с чем дальнейшее лечение он может получить в городской больнице. Ребенка из района доставили в медучреждение третьего уровня, сообщают в ТЦМК. Вторым пациентом стал подросток.



«14-летнего ребенка с серьезными повреждениями опорно-двигательного аппарата с необходимостью дальнейшего оказания медицинской помощи также эвакуировали в учреждение третьего уровня»,

- добавили врачи.



Фото: ТЦМК РБ