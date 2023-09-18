Происшествия 18.09.2023 в 09:07

В страшном ДТП в Бурятии погибли три подростка

На автомобиль упали бетонные плиты и раздавили пассажиров
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Текст: Константин Воронов
В страшном ДТП в Бурятии погибли три подростка
Жуткое ДТП произошло поздним вечером 17 сентября в поселке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии. Как сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7», на ул. Октябрьская 22-летняя женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор. От удара бетонные плиты упали на машину.

В результате аварии погибли три находившихся в автомобиле подростка 2007-2009 года рождения. Еще один 15-летний подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу Улан-Удэ.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Фото: МЧС Бурятии
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