В страшном ДТП в Бурятии погибли три подростка

Жуткое ДТП произошло поздним вечером 17 сентября в поселке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии. Как сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7», на ул. Октябрьская 22-летняя женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор. От удара бетонные плиты упали на машину.В результате аварии погибли три находившихся в автомобиле подростка 2007-2009 года рождения. Еще один 15-летний подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу Улан-Удэ.Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.Фото: МЧС Бурятии