Происшествия 18.09.2023 в 09:07
В страшном ДТП в Бурятии погибли три подростка
На автомобиль упали бетонные плиты и раздавили пассажиров
Текст: Константин Воронов
Жуткое ДТП произошло поздним вечером 17 сентября в поселке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии. Как сообщили в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7», на ул. Октябрьская 22-летняя женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и врезалась в бетонный забор. От удара бетонные плиты упали на машину.
В результате аварии погибли три находившихся в автомобиле подростка 2007-2009 года рождения. Еще один 15-летний подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу Улан-Удэ.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Фото: МЧС Бурятии
В результате аварии погибли три находившихся в автомобиле подростка 2007-2009 года рождения. Еще один 15-летний подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу Улан-Удэ.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Фото: МЧС Бурятии
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