Происшествия 18.09.2023 в 14:59
В Бурятии раскрыли подробности ДТП с гибелью трех подростков
В отношении девушки-водителя возбуждено уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 21-летней девушки, по вине которой в ДТП погибли три подростка. Ей предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места происшествия).
Как сообщили в следственном ведомстве, в ходе допроса девушка признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.
Виновница ДТП рассказала, что вечером 17 сентября возле магазина в поселке Николаевский встретилась со своим несовершеннолетним родственником и попросила у него покататься на автомобиле «Хонда Аккорд», на которой тот подъехал к магазину. Тот согласился. В салоне машины в это время находились четверо подростков, друзей парня. Девушка попросила их выйти, но они отказались. Тогда она села за руль и поехала вместе с ними.
«По пути обратно в сторону магазина обвиняемую ослепили фары встречного автомобиля. Не справившись с управлением, девушка на высокой скорости врезалась в бетонный забор. После чего одна из плит упала на салон автомобиля и придавила пассажиров. Через открытое окно переднего пассажирского сидения обвиняемая покинула автомобиль. Испугавшись произошедшего, так как ни кто из подростков не отзывался, девушка побежала в сторону магазина за помощью», - сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время решается вопрос о заключении девушки под стражу. Также назначена экспертиза, которая проверит её на состояние алкогольного опьянения.
Напомним, в результате аварии на месте погибли мальчики 14 и 16 лет и девочка 14 лет. Еще один 15-летний юноша госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как сообщили в следственном ведомстве, в ходе допроса девушка признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.
Виновница ДТП рассказала, что вечером 17 сентября возле магазина в поселке Николаевский встретилась со своим несовершеннолетним родственником и попросила у него покататься на автомобиле «Хонда Аккорд», на которой тот подъехал к магазину. Тот согласился. В салоне машины в это время находились четверо подростков, друзей парня. Девушка попросила их выйти, но они отказались. Тогда она села за руль и поехала вместе с ними.
«По пути обратно в сторону магазина обвиняемую ослепили фары встречного автомобиля. Не справившись с управлением, девушка на высокой скорости врезалась в бетонный забор. После чего одна из плит упала на салон автомобиля и придавила пассажиров. Через открытое окно переднего пассажирского сидения обвиняемая покинула автомобиль. Испугавшись произошедшего, так как ни кто из подростков не отзывался, девушка побежала в сторону магазина за помощью», - сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время решается вопрос о заключении девушки под стражу. Также назначена экспертиза, которая проверит её на состояние алкогольного опьянения.
Напомним, в результате аварии на месте погибли мальчики 14 и 16 лет и девочка 14 лет. Еще один 15-летний юноша госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
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