Происшествия 19.09.2023 в 09:38
В Бурятии пропала 65-летняя пенсионерка
Жительница нуждается в медицинской помощи
Текст: Евгения Гармаева
В Иволгинском районе пропала жительница СНТ "Багульник" Сырен-Дулма Ошорова (Ганжеева). Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт", пожилая женщина исчезла 18 сентября.
Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.
Одежда: черная куртка, фиолетовая толстовка, черные рейтузы, синие калоши.
Инфорг: Мальта (Ирина) 89240108346
О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: " Лиза Алерт в Республике Бурятия"
Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.
Одежда: черная куртка, фиолетовая толстовка, черные рейтузы, синие калоши.
Инфорг: Мальта (Ирина) 89240108346
О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: " Лиза Алерт в Республике Бурятия"