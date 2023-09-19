Происшествия 19.09.2023 в 09:38

В Бурятии пропала 65-летняя пенсионерка

Жительница нуждается в медицинской помощи
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пропала 65-летняя пенсионерка
В Иволгинском районе пропала жительница СНТ "Багульник" Сырен-Дулма Ошорова (Ганжеева). Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт", пожилая женщина исчезла 18 сентября.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

Одежда: черная куртка, фиолетовая толстовка, черные рейтузы, синие калоши.

Инфорг:  Мальта (Ирина) 89240108346

О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: " Лиза Алерт в Республике Бурятия"
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

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