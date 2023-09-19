В Бурятии пропала 65-летняя пенсионерка

В Иволгинском районе пропала жительница СНТ "Багульник" Сырен-Дулма Ошорова (Ганжеева). Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт", пожилая женщина исчезла 18 сентября.: рост 158 см, нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.: черная куртка, фиолетовая толстовка, черные рейтузы, синие калоши.Инфорг: Мальта (Ирина) 89240108346О местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).