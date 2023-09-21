Происшествия 21.09.2023 в 14:49

В Бурятии курсант автошколы стал жертвой аферистов

Мошенники, взломавшие аккаунт его инструктора, убедили юношу перевести им деньги
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии курсант автошколы стал жертвой аферистов
Двое жителей Бурятии лишились денег, поверив сообщениям об акциях и скидках. Жертвами аферистов стали 17-летний курсант автошколы из Прибайкальского района и 58-летняя гражданка из Улан-Удэ.

Как сообщили в МВД Бурятии, 19 сентября в полицию Прибайкальского района поступило заявление от 40-летней жительницы Турки. Она сообщила, что её 17-летний сын, обучающийся на курсах вождения при техникуме, стал жертвой мошенников. Вечером в одном из мессенджеров он получил сообщение от педагога автошколы о том, оплачены ли им занятия и перечислялся ли первоначальный платеж. «Преподаватель» проинформировал: при внесении дополнительной оплаты в течение дня действует скидка на обучение.

Курсант перевел на указанный номер банковской карты 7200 рублей. А позже узнал, что аккаунт педагога автошколы, руководившего тематической группой в мессенджере, взломали мошенники. После аферисты организовали массовую рассылку участникам чата фэйковых сообщений о скидке на обучение.

Обману подверглась и 58-летняя улан-удэнка, поверившая «подруге», которая сообщила об акции, организуемой банковскими учреждениями. От имени приятельницы преступники сообщили своей жертве, что за пользование электронными платежными средствами банки дарят своим клиентам 15 тысяч рублей.

Горожанка предложением заинтересовалась и скинула необходимые для получения средств реквизиты кредитной карты: номер, срок действия и защитный код на оборотной стороне. А затем передала собеседнице поступившие в смс-сообщениях пин-коды. В итоге женщина лишилась более 150 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»

Все новости

В Бурятии сыграли свадьбу в колонии
21.09.2023 в 15:06
В Бурятии курсант автошколы стал жертвой аферистов
21.09.2023 в 14:49
Артисты Бурятии вернулись после встречи с Ким Чен Ыном
21.09.2023 в 14:23
Федеральные дорожники приступили к укладке новых слоев износа в пригороде Улан-Удэ
21.09.2023 в 14:11
У жителя Бурятии сгорел дорогой внедорожник
21.09.2023 в 13:48
В Бурятии полицейский застрелил «домашнего» волка
21.09.2023 в 13:02
Житель Улан-Удэ добился перерасчета за электричество на полмиллиона рублей
21.09.2023 в 12:20
На выходных в Бурятии станет холодно и дождливо
21.09.2023 в 11:57
В Бурятии два села остались без света из-за возгорания электроопоры
21.09.2023 в 11:53
В центре Улан-Удэ пенсионер украл рюкзак у школьницы
21.09.2023 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
У жителя Бурятии сгорел дорогой внедорожник
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки в авто
21.09.2023 в 13:48
В Бурятии полицейский застрелил «домашнего» волка
Животное вырвалось из вольера и покусало хозяина
21.09.2023 в 13:02
В Бурятии два села остались без света из-за возгорания электроопоры
Пожар возник от короткого замыкания
21.09.2023 в 11:53
В центре Улан-Удэ пенсионер украл рюкзак у школьницы
Житель вернулся из другого региона, не нашел дочь и стал бродягой
21.09.2023 в 11:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru