В Бурятии курсант автошколы стал жертвой аферистов

Двое жителей Бурятии лишились денег, поверив сообщениям об акциях и скидках. Жертвами аферистов стали 17-летний курсант автошколы из Прибайкальского района и 58-летняя гражданка из Улан-Удэ.Как сообщили в МВД Бурятии, 19 сентября в полицию Прибайкальского района поступило заявление от 40-летней жительницы Турки. Она сообщила, что её 17-летний сын, обучающийся на курсах вождения при техникуме, стал жертвой мошенников. Вечером в одном из мессенджеров он получил сообщение от педагога автошколы о том, оплачены ли им занятия и перечислялся ли первоначальный платеж. «Преподаватель» проинформировал: при внесении дополнительной оплаты в течение дня действует скидка на обучение.Курсант перевел на указанный номер банковской карты 7200 рублей. А позже узнал, что аккаунт педагога автошколы, руководившего тематической группой в мессенджере, взломали мошенники. После аферисты организовали массовую рассылку участникам чата фэйковых сообщений о скидке на обучение.Обману подверглась и 58-летняя улан-удэнка, поверившая «подруге», которая сообщила об акции, организуемой банковскими учреждениями. От имени приятельницы преступники сообщили своей жертве, что за пользование электронными платежными средствами банки дарят своим клиентам 15 тысяч рублей.Горожанка предложением заинтересовалась и скинула необходимые для получения средств реквизиты кредитной карты: номер, срок действия и защитный код на оборотной стороне. А затем передала собеседнице поступившие в смс-сообщениях пин-коды. В итоге женщина лишилась более 150 тысяч рублей.Фото: «Номер один»