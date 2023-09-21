Пьяная жительница Бурятии до смерти забила мужчину

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней ранее судимой жительницы Гусиноозерска, которая до смерти избила мужчину.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 30 апреля в Гусиноозерске женщина на протяжении всего дня употребляла спиртные напитки в компании знакомых. С одним из них на фоне алкогольного опьянения у нее произошла ссора. В её ходе злоумышленница нанесла 51-летнему мужчине множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела.Позже в квартиру, где проходила пьянка, вернулась хозяйка и увидела потерпевшего, лежащего на полу без сознания. Мужчине вызвали скорую. Однако спасти его не удалось – от полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице.Суд признал подсудимую виновной и приговорил её к 7 годам колонии общего режима.Фото: «Номер один»