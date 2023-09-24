В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о «полицейском ДТП»

Кроме того, сделал вывод, что столкновение между «УАЗом» с арефьевским «Дэу» не могло повлиять на устойчивость служебного авто - потеря устойчивости и опрокидывание произошли из-за выкручивания полицейским-водителем руля на высокой скорости. Суд отверг заключение специалиста, невзирая на очень примечательные выводы. Его отказались признать допустимым доказательством, так как специалист изучал копии видеозаписей, а не оригиналы, и про ответственность за искажение результатов того не предупреждали.









В Улан-Удэ вынесен приговор по уголовному делу о так называемом «полицейском ДТП». Дело, напомним вкратце, представляет из себя двойное ДТП на Левобережье Улан-Удэ. Дорожный инцидент произошел на перекрестке невдалеке от моста «Бегущая лань» в августе прошлого года.На перекресток на «свой», зеленый сигнал светофора выезжал «Дэу» под управлением улан-удэнца по фамилии Арефьев (с одной стороны перекрестка) и «Ниссан» (с другой стороны). И именно в это время в сторону моста направлялась полиция. Полицейский «УАЗ» (с сиреной и маячком), по словам полиции, ехал по служебным делам. Он на скорости столкнулся с обеими гражданскими машинами. Сначала столкновение с «Дэу», затем хорошее «впечатывание» в зад «Ниссана». После окончания ДТП служебное авто лежало на боку.Следком Бурятии начал расследование, прошли следственные эксперименты. Возмущенный Арефьев с адвокатом были на приеме у руководителя бурятского Следкома. Спустя долгое время даже появился гражданский свидетель, который подтвердил версию, на которой настаивал полицейский-водитель. Все тянулось месяцами.За какое время до ДТП Арефьев мог увидеть машину полицейских, какова была скорость их «УАЗа», мог ли полицейский за рулем избежать столкновений... Вопросов это дело породило много. И все они важны, так как в ДТП получил серьезные повреждения полицейский - пассажир «УАЗа». ДТП случилось после 14 часов дня, когда прошла половина смены полицейских.Арефьева обвинили в том, что он увидел полицию, но не уступил ей дорогу. Сам Арефьев себя виновным не считал. Как отмечено на страницах приговора, настаивал на том, что это водитель «УАЗа» нарушил ПДД, превысил установленную скорость и не убедился в безопасности, когда выезжал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.Как вспоминал Арефьев, у него в салоне «Дэу» довольно громко было включено радио, стекла подняты. Выезжая на перекресток, он посмотрел, остановились ли на дороге, куда он хотел выехать, все машины (ведь для них горел, повторим, запрещающий сигнал светофора). Когда понял, что приближается полиция, дорожная ситуация развивалась стремительно и избежать столкновения, по его словам, не получилось.Суд, рассматривавший дело, пришел к выводу, что виноват Арефьев. Фемида сказала, что вина подтверждается доказательствами.Например, полицейский-водитель говорил, что ехал по служебному заданию на скорости около 60 км/ч и близ перекрестка ее даже немного уменьшил, на 5 - 10 км/ч. Он утверждал, что Арефьев «практически остановился» и сотрудник решил, что «Дэу» его пропускает. А когда между машинами оставалось около 20 метров, «Дэу» опять поехал.Примерно то же сказал росгвардеец-водитель, оказавшийся на служебной машине близ места ДТП.Замечены и странные неожиданности. Свидетельница, чьи показания были в пользу версии водителя «УАЗа», вдруг стала говорить другое. Заявила, что они с мужем (свидетельница вела машину) следовали за полицейским «УАЗом», а «Дэу» выехал на перекресток справа (в реальности относительно хода машины МВД Арефьев выезжал слева).Насторожившаяся от внезапного поворота прокуратура ходатайствовала об оглашении ее показаний, данных на следствии, где женщина говорила, что «Дэу» выехал слева. В итоге автомобилистка, заплутавшая между противоположными понятиями, решила, что самые правдивые показания это те, что даны следователю. Еще женщина утверждала, что ехала следом за полицейскими и у тех скорость была около 60 км/ч.Оперативный дежурный УМВД по Улан-Удэ, который незадолго до ДТП дал служебное задание тем самым полицейским, что были в том автомобиле, тоже запутался. Сказал, что оно связано с семейным дебоширством. Но из оглашенных его ранних показаний следовало, что оно было по поводу подозрительных лиц в СНТ.В общем, вокруг показаний свидетелей сложилась сложная картина. Но ведь существовали и видеозаписи ДТП.Арефьев еще на этапе следствия обратился к лицензированному специалисту, чтобы он по видео разъяснил ряд моментов. Тот установил, что полиция ехала со скоростью под 100 км/ч.Тогда возникает вопрос - почему бы суду самому не назначить экспертизу оригиналов записей на предмет скорости (предупредив экспертов о недопустимости подтасовок)? Ведь это важно, сколько времени было у Арефьева на фоне того, что где-то там ехал «УАЗ». Заметить, среагировать на авто, которое идет на обычной скорости 60 км/ч или летит пулей под 100 км/ч, это разные ситуации. Однако Фемида не назначила судебную экспертизу.Суд согласился, что скорость полицейской машины была 60 км/ч. Каковы аргументы? Фемида сослалась на показания полицейского, управлявшего служебной машиной, а также упомянутой выше женщины, запутавшейся между правой и левой сторонами перекрестка, и показания мужа, ехавшего с ней. «Оснований сомневаться в правдивости и достоверности показаний свидетелей у суда не имеется», - указал суд.А нам было бы интересно посмотреть, подтвердит ли слова свидетелей экспертиза оригиналов видеозаписей. Вдруг свидетели вновь запутались, ошиблись насчет скорости? Вместе с тем в материалах дела появилась версия о том, что Арефьев стал тормозить, но вдруг нажал на газ - и прямо под полицию. Так и не назначив ни одной экспертизы, суд рассмотрел кучу разных бумаг, вплоть до должностных инструкций полицейских и медсправок, что водители были трезвыми.Арефьева признали виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и приговорили к году ограничения свободы. Пострадавший полицейский вчинил ему иск на миллион рублей о компенсации морального вреда. Арефьев не признал иск, но суд постановил, что он должен выплатить сотруднику органов 700 тыс. рублей.Приговор не вступил в силу. Арефьев намерен подать апелляционную жалобу.Между прочим, из показаний полицейского-водителя следовало, что ни он, ни полицейский-пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Ведь если бы ремни использовались, то травмы пострадавшего сотрудника наверняка были бы менее серьезными.Фото: из личного архива Арефьева