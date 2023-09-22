Происшествия 22.09.2023 в 15:43
Житель Бурятии застрелил мать
Полицейские задержали злоумышленника недалеко от леса, где он пытался скрыться
Текст: Андрей Константинов
Вечером 20 сентября в полицию Баунтовского района поступило сообщение об убийстве женщины в одном из домов в поселке Россошино. Правоохранители немедленно прибыли на место и организовали розыск преступника.
«В ходе отработки местности оперативники под руководством врио начальника ОМВД России по Баунтовскому району Доржо Рабданова совместно с сотрудником Росгвардии вблизи леса задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний сын погибшей. Молодой человек ранее был судим за преступления против жизни и здоровья», - рассказали в МВД Бурятии.
Как выяснилось, сын распивал спиртное вместе с матерью. В ходе распития между ними произошел конфликт на семейно-бытовой почве, в ходе которого мужчина достал оружие, выстрелил в мать и скрылся. От полученного ранения женщина скончалась.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Фото: «Номер один»
«В ходе отработки местности оперативники под руководством врио начальника ОМВД России по Баунтовскому району Доржо Рабданова совместно с сотрудником Росгвардии вблизи леса задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний сын погибшей. Молодой человек ранее был судим за преступления против жизни и здоровья», - рассказали в МВД Бурятии.
Как выяснилось, сын распивал спиртное вместе с матерью. В ходе распития между ними произошел конфликт на семейно-бытовой почве, в ходе которого мужчина достал оружие, выстрелил в мать и скрылся. От полученного ранения женщина скончалась.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Фото: «Номер один»
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