Житель Бурятии застрелил мать

Вечером 20 сентября в полицию Баунтовского района поступило сообщение об убийстве женщины в одном из домов в поселке Россошино. Правоохранители немедленно прибыли на место и организовали розыск преступника.«В ходе отработки местности оперативники под руководством врио начальника ОМВД России по Баунтовскому району Доржо Рабданова совместно с сотрудником Росгвардии вблизи леса задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 33-летний сын погибшей. Молодой человек ранее был судим за преступления против жизни и здоровья», - рассказали в МВД Бурятии.Как выяснилось, сын распивал спиртное вместе с матерью. В ходе распития между ними произошел конфликт на семейно-бытовой почве, в ходе которого мужчина достал оружие, выстрелил в мать и скрылся. От полученного ранения женщина скончалась.По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.Фото: «Номер один»